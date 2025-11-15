Aydın'da takla atan araç, park halindeki araca çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, 34 TZ 8309 plakalı ticari araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kazaya karıştı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptıktan sonra takla attı ve park halindeki 34 DID 449 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ALKOLSÜZ ÇIKTI

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Devrilen araç çekiciyle kaldırıldı, belediye ekipleri tarafından temizlik yapıldıktan sonra yol yeniden açıldı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı, tedaviyi kabul etmediği öğrenildi. Yapılan alkol testinin ise sıfır çıktığı bildirildi.