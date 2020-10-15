Aydın'da tapu dolandırıcılığı yapan 5 çete üyesi tutuklandı

Sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri, sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan şebeke üyelerine operasyon düzenledi.

Çetenin, Avusturya'da yaşayan A.M.'nin Akbük Mahallesi'ndeki tripleks villasını almaya çalıştığını belirleyerek, geçen 12 Ekim'de harekete geçen polis, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

ÇOK SAYIDA BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Takibin ardından ertesi gün harekete geçen ekipler, Didim İlçe Tapu Müdürlüğü'nde sahte belgelerle alım- satım yapan çete üyeleri A.T., V.Y., R.O., Y.K., S.Ç. ve S.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda yurt dışında yaşayan A.T. ve G.Y. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, 1 adet taklit imza atmak için deneme yapılmış not defteri, yurt dışında yaşayan ve villasının tapusu alınmak istenen A.M.'ye ait 6 adet renkli vesikalık fotoğraf, çok sayıda vekaletname, senet ve başka kişilere ait kimlik fotokopileri ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden A.T., V.Y., R.O., S.Ç. ve S.D. tutuklandı. Diğer şüpheli Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









