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Aydın'da tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı

Aydın'da tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı

Germencik ilçesinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında öfkesine hakim olamayan oğul, yere düşen babasını döverek öldürdü.