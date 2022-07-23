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    Aydın'da tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı

    Germencik ilçesinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında öfkesine hakim olamayan oğul, yere düşen babasını döverek öldürdü.
    • 23.07.2022 - 20:58
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 21:21
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    Aydın'da tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı

    Aydın’ın Germencik ilçesi İstasyon Mahallesi’nde baba Fikret Tabakoğlu ile oğlu A.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında Tabakoğlu oğluna bıçak çekti.

    Babasını dövdü

    Oğul A.T. babasının elinden bıçağı almak için çabaladığı sırada Tabakoğlu yere düştü. Öfkesine hakim olamayan A.T. yere düşen babasını tekme ve yumruklar atarak bayılttı.

    Kavga sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybettiği tespit edildi

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Tabakoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Oğul gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.T. emniyete götürülürken, Tabakoğlu’nun cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

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