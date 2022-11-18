Parkta sahibi tarafından tasmasız dolaştırılan cins köpek, 50 yaşındaki Semra Kara'ya doğru koşarak kolunu kaptı. Hastaneye kaldırılan kadın, "Kolumdan et parçası kopardı." dedi.

Sahipsiz köpekler dehşet saçarken bir olay da sahipli köpekten geldi...

Görüntülerin adresi Aydın.

Söke ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Semra Kara, yürüyüş yapmak için parka gitti.

Kolunu ısırdı

AA'nın aktarımına göre; bu sırada sahibi tarafından gezdirilen cins köpek, tasmasının çıkarılmasıyla saldırıya geçti.

Kara'nın kolunu kapan köpek, sahibinin müdahalesiyle uzaklaştırılırken yaralanan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Kolumdan et parçası kopardı"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Kara, köpeğin tasmasız gezdirilmesine tepki göstererek, "Aniden üzerime geldiğini görünce korktum. Doğrudan koluma saldırdı. Kolumdan et parçası kopardı daha sonra parmaklarımı ısırmaya başladı. Ben 'kurtarın' diye bağırırken sahibi geldi. Zar zor köpeğin ağzından kurtuldum. Daha sonra ambulans geldi ve hastaneye sevk edildim." dedi.

Aydın'da tasmasız köpek yürüyüş yapan kadını ısırdı VİDEO



Şikayetçi oldu

Koluna çok sayıda dikiş atıldığını, köpeğin sahibi hakkında polise şikayette bulunduğunu dile getiren Kara, "Bende hayvanseverim fakat böyle bir olayın olmaması gerekirdi. Bu konunun takipçisi olacağım." dedi.

Öte yandan köpeğin sahibi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.