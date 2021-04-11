Aydın'da, TCDD’ye ait sinyalizasyon kablolarını çalan 6 kişi yakalandı

İncirliova ilçesinde TCDD’ye ait sinyalizasyon ve enerji kablolarını çalan 6 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, dün akşam saatlerinde, Yaklıdere ve İkizdere Köprüsü'nde bulunan TCDD’ye ait sinyalizasyon ve enerji kabloları hırsızlar tarafından kesilerek çalındı.

Sinyalizasyonların çalışmadığını fark eden görevliler polise ihbarda bulundu.

MALZEMELERLE BİRLİKTE 6 KİŞİ YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi olan 6 kişinin adresleri tespit edildi.

Sabah saatlerinde Germencik ve İncirliova’da belirlenen adreslere baskın yapan polis, 6 kişiyi yakalarken çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.B. A.T. G.D. Ö.Y F.D. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









