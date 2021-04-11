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- Aydın'da, TCDD’ye ait sinyalizasyon kablolarını çalan 6 kişi yakalandı
Aydın'da, TCDD’ye ait sinyalizasyon kablolarını çalan 6 kişi yakalandı
İncirliova ilçesinde TCDD’ye ait sinyalizasyon ve enerji kablolarını çalan 6 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- DHA
- 11.04.2021 - 22:36
- Güncelleme : 12.04.2021 - 08:35
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, dün akşam saatlerinde, Yaklıdere ve İkizdere Köprüsü'nde bulunan TCDD’ye ait sinyalizasyon ve enerji kabloları hırsızlar tarafından kesilerek çalındı.
Sinyalizasyonların çalışmadığını fark eden görevliler polise ihbarda bulundu.
MALZEMELERLE BİRLİKTE 6 KİŞİ YAKALANDI
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi olan 6 kişinin adresleri tespit edildi.
Sabah saatlerinde Germencik ve İncirliova’da belirlenen adreslere baskın yapan polis, 6 kişiyi yakalarken çalıntı malzemeler de ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.B. A.T. G.D. Ö.Y F.D. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.