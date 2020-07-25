Aydın'da telefon bataryası bomba gibi patladı

Tamir edilmesi için teknik servisine bırakılan cep telefonunun bataryasının patlama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanların yaşamlarını olumsuz etkilerken, teknolojik aletler için de büyük tehlike oluşturuyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir cep telefonu teknik servisindeki patlama, yürekler ağza getirdi. Bozulan bir cep telefonu sahibi tarafından tamir edilmesi için teknik servise bırakıldı.

BİR ANDA PATLADI

Tamir edilmek için sırasını bekleyen cep telefonuna takılı olan batarya iş yeri sahibi Ömer Çağlar Sürer'in telefon tamiri yaptığı sırada bir anda alev alarak patladı.

Büyük bir gürültüyle patlayan batarya Sürer'e korku dolu anlar yaşattı.

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MASANIN ÜZERİNDEKİ KAĞITLARI TUTUŞTURDU

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan patlamada çıkan alevler masanın üzerindeki kağıtları tutuşturdu ve telefon patlamanın etkisi ile masadan düştü. Patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Sürer olaya hemen müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.