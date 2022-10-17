Aydın'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Teröre son vermek amacıyla başlatılan operasyonlar son sürat devam ederken, TPK propagandası yapmak suçundan aranan M.B. gözaltına alındı.

Terör örgütlerinin kökünü kazıma operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.

Konu ile ilgili Aydın jandarma ekipleri de harekete geçti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından; terör suçlarının işlenmesine engel olmak, amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda başlattığı operasyonda başarıya ulaştı.

Propaganda yapan terörist yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde yapılan operasyonda, 'silahlı terör örgütü (TKP/ML) propagandası yapmak' suçundan aranan M.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.