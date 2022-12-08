Aydın'da tır, yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı

Germencik ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, önce refüje ardından yolcu otobüsüne çarptı. Kazada şoförler ile otobüsteki yolculardan 2'si yaralandı.

Aydın-İzmir yolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli yakınlarında İzmir'den Aydın yönüne giden Ali Baran kullandığı 63 N 6488 plakalı tır, kontrolden çıkarak önce refüje ardından arkadan gelen Mustafa Harmancık yönetimindeki 35 PK 951 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 kişi yaralandı

Kazada tır şoförü Ali Baran, otobüs şoförü Mustafa Harmancı ile yolculardan Uğur Kamacı ve Asiye Avcı yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.