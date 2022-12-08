Petrol
77.7
0.69%
Euro
19.6592
0.36%
Dolar
18.6413
0.04%
Altın
1.073
0.28%
Borsa
4856
0.60%
Bitcoin
320.006
0.43%
BTXN Coin
5.14
-0.77%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Aydın'da tır, yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı

    Germencik ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, önce refüje ardından yolcu otobüsüne çarptı. Kazada şoförler ile otobüsteki yolculardan 2'si yaralandı.
    • 08.12.2022 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da tır, yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı

    Aydın-İzmir yolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli yakınlarında İzmir'den Aydın yönüne giden Ali Baran kullandığı 63 N 6488 plakalı tır, kontrolden çıkarak önce refüje ardından arkadan gelen Mustafa Harmancık yönetimindeki 35 PK 951 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    4 kişi yaralandı

    Kazada tır şoförü Ali Baran, otobüs şoförü Mustafa Harmancı ile yolculardan Uğur Kamacı ve Asiye Avcı yaralandı.

    Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

    Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın da tır, yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı #1

    Aydın da tır, yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı #2

    Aydın da tır, yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı #3

    Aydın da tır, yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı #4

    Aydın da tır, yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı #5

    Aydın da tır, yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı #6


    MİT, PKK'nın sözde Cezire sorumlusu Ciwana Heso'yu öldürdü
    Gündem

    MİT, PKK'nın sözde Cezire sorumlusu Ciwana Heso'yu öldürdü

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Ahmet Nur Çebi, Caner Erkin transferiyle ilgili konuştu
    Futbol

    Ahmet Nur Çebi, Caner Erkin transferiyle ilgili konuştu

    Görüş Bildir