Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın’ın Çine ilçesi Karakollar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sanayi Kavşağı'ndan Karakollar Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Necip Üstündaş yönetimindeki plakasız motosiklet, Duran T. yönetimindeki 09 LG 371 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üstündaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



