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    Aydın'da trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı

    Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
    • 09.05.2022 - 02:40
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    Aydın'da trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı

    Aydın'dan Denizli istikametine giden Erhan Günel'in (35) kullandığı 38 UF 345 plakalı otomobil, Ovaköy mevkisinde karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle 20 ASR 88 plakalı otomobil ile 09 Z 0600 plakalı kamyonet şarampole devrildi.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Aydın da trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı #1

    7 yaralıdan biri kurtarılamadı

    AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Günel'in kullandığı araç ise ikiye bölündü.

    Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erhan Günel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Aydın da trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı #2


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    Aydın'da trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı

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