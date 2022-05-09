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- Aydın'da trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı
Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
- 09.05.2022 - 02:40
Aydın'dan Denizli istikametine giden Erhan Günel'in (35) kullandığı 38 UF 345 plakalı otomobil, Ovaköy mevkisinde karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 20 ASR 88 plakalı otomobil ile 09 Z 0600 plakalı kamyonet şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
7 yaralıdan biri kurtarılamadı
AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Günel'in kullandığı araç ise ikiye bölündü.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erhan Günel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.