Aydın'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yolu üzerinde Nazlı Orhan idaresindeki motosiklet, traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Nazlı Orhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.