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    Aydın'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

    Tarlada çit sürdüğü esnada, sürücüsünün kontrolünü kaybeden traktör devrildi. Traktörün altında kalan 85 yaşındaki Lütfü Kara olay yerinde can verdi.
    • 14.05.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 17:04
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    Aydın'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

    Aydın'ın Germencik ilçesindeki Abdurrahmanlar Mahallesi’nde arazide çift sürdüğü sırada kontrolünü kaybederek devrildi.

    Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde can verdi

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kara’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gerekli olay yeri incelemesinin ardından Kara’nın cansız bedeni Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından traktör aldıktan çıkartıldı.

    Ailesi yasa boğuldu

    Kara’nın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, yaşlı adamın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti #1

    Aydın da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti #2

    Aydın da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti #3


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