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    Aydın’da traktörün altında kalarak can verdi

    Tarlada traktörle çalışırken geri manevra yapan çiftçi, kayınbiraderinin kızı 4 yaşındaki kızını ezdi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu kurtarılamadı.
    • DHA
    • 05.10.2021 - 07:56
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    Aydın’da traktörün altında kalarak can verdi

    Olcay Yavuz, Aydın'ın İncirliova ilçesi kırsal Acarlar Mahallesi Kazak Kahvesi mevkisindeki tarlada 09 ADF 457 plakalı traktörü ile çalışırken, kayınbiraderinin 4 yaşındaki kızı Nurcan Karadeniz de ailesinin yanından uzaklaşarak traktörün arka kısmında oyun oynamaya başladı.

    Yavuz, tarlada dönmek için geri manevra yapınca Nurcan, traktörün altında kaldı.

    ÇIĞLIĞI ÜZERİNDE DURDU

    Nurcan'ın çığlığı üzerine duran Olcay Yavuz ve akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan Nurcan, olay yerine gelen ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Aydın’da traktörün altında kalarak can verdi #1

    JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Nurcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı duyan küçük kızın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

    Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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