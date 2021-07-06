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- Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü
Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü
- DHA
- 06.07.2021 - 04:17
Aydın-Muğla Karayolu Yolboyu mevkiinde, Çine istikametine ilerleyen Salih Aydın idaresindeki otomobil, Efeler ilçesi yönüne giden İ.B. yönetimindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı.
O sırada aynı istikamette seyreden Ö.K. idaresindeki kamyonet de tıra arkadan çarptı.
İhbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Salih Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ
Otomobilde yolcu konumunda bulunan sürücü Salih Aydın'ın eşi Rabia Aydın Çine Devlet Hastanesi'ne, Emir Ayşe Adıgüzel ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Rabia Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Emir Ayşe Adıgüzel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri, morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.