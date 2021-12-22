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    Aydın'da üç çocuk babası adam, samanlıkta ölü bulundu

    Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Murat K., evinin samanlığında ölü bulundu.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 21:08
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    Aydın'da üç çocuk babası adam, samanlıkta ölü bulundu

    Aydın'ın Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hayvanlarını yemlemek için samanlığa giren evin hanımı, eşini yerde hareketsiz vaziyette buldu.

    Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye hemen ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından evde olay yeri incelemesi yapıldı.

    DARP VE CEBİR İZİNE RASTLANMADI

    Vücudunda darp ve cebir izine rastlanmayan Murat K.’nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsiye alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
    Aydın da üç çocuk babası adam, samanlıkta ölü bulundu #1

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