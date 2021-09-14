Euro
9.9618
0.02%
Dolar
8.4251
-0.01%
Altın
485.44
-0.1%
Borsa
1.438
-0.03%
Bitcoin
381.793
-2.03%
EXEN Coin
23.86
-4.25%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    Aydın'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 14.09.2021 - 02:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

    Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde Adem Hasköy'ün (65) kullandığı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

    SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler Hasköy'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Aydın da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti #1

    Aydın da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir