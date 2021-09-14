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- Aydın'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
- AA
- 14.09.2021 - 02:53
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde Adem Hasköy'ün (65) kullandığı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler Hasköy'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.