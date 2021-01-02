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    Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörünün altında can verdi

    Aydın'ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkarak 6 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Muammer Kızan, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 02.01.2021 - 01:59
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    Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörünün altında can verdi

     

    Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Gölhisar Mahallesi’nde Muammer Kozan(64) yönetimindeki 09 EA 015 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 6 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

    TARKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ

    Kazada Kozan, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Kozan'ın öldüğünü belirledi. Traktörün altından çıkarılan sürücü Kozan’ın cesedi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Aydın da uçuruma yuvarlanan traktörünün altında can verdi #1

    Aydın da uçuruma yuvarlanan traktörünün altında can verdi #2

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