Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörünün altında can verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkarak 6 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Muammer Kızan, hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Gölhisar Mahallesi’nde Muammer Kozan(64) yönetimindeki 09 EA 015 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 6 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

TARKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ

Kazada Kozan, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Kozan'ın öldüğünü belirledi. Traktörün altından çıkarılan sürücü Kozan’ın cesedi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.