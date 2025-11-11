Abone ol: Google News

Aydın’da üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi Melisa Şengül (20), arkadaşlarının evinde ölü olarak bulundu. Şengül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 22:36
  • Aydın'da üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu.
  • Gece boyunca alkol alan gençler, sabah saatlerinde Şengül'ü hareketsiz buldu ve durumu yetkililere bildirdi.
  • Şengül'ün cansız bedeni otopsi için morga gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile Orta Mahalle 215 Sokak’taki bir apartmanın 2’nci katında sabah saatlerine kadar alkol aldı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde alkolün etkisiyle uyuyakalan gençler, akşam kendilerine geldiklerinde Şengül’ün hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞLARININ İFADESİ ALINACAK

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Melisa Şengül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Şengül’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

K.E. ve A.Ş., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

