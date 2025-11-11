Aydın’da üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile Orta Mahalle 215 Sokak’taki bir apartmanın 2’nci katında sabah saatlerine kadar alkol aldı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde alkolün etkisiyle uyuyakalan gençler, akşam kendilerine geldiklerinde Şengül’ün hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞLARININ İFADESİ ALINACAK

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Melisa Şengül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Şengül’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

K.E. ve A.Ş., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.