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- Aydın'da uyuşturucu baskınında polise baltayla saldıran şahıs, yaralandı
Aydın'da uyuşturucu baskınında polise baltayla saldıran şahıs, yaralandı
- İHA
- 18.09.2021 - 17:32
Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe alınan bir şüphelinin yaşadığı ikamete operasyon düzenlendi.
POLİS EKİPLERİNE BALTAYLA SALDIRDI
Operasyon sırasında evde bulunan bir şahıs, polis ekiplerine baltayla saldırdı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen şahıs çıkan arbedede yaralandı. Ev içerisinde yapılan aralarda da bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu kullanma apartatları ve bir miktar para ele geçirildi.
3'Ü KADIN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Baskında evde bulunan 3’ü kadın 9 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan şahıs da ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.