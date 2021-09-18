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    Aydın'da uyuşturucu baskınında polise baltayla saldıran şahıs, yaralandı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve uyuşturucu baskını yapan polis ekiplerine baltayla saldıran bir kişi çıkan arbedede yaralanırken, olayla ilgili 9 kişi de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 17:32
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    Aydın'da uyuşturucu baskınında polise baltayla saldıran şahıs, yaralandı

    Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe alınan bir şüphelinin yaşadığı ikamete operasyon düzenlendi.

    POLİS EKİPLERİNE BALTAYLA SALDIRDI

    Operasyon sırasında evde bulunan bir şahıs, polis ekiplerine baltayla saldırdı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen şahıs çıkan arbedede yaralandı. Ev içerisinde yapılan aralarda da bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu kullanma apartatları ve bir miktar para ele geçirildi.

    3'Ü KADIN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Baskında evde bulunan 3’ü kadın 9 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan şahıs da ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da uyuşturucu baskınında polise baltayla saldıran şahıs, yaralandı #1

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