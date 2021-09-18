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Aydın'da uyuşturucu baskınında polise baltayla saldıran şahıs, yaralandı

Aydın'da uyuşturucu baskınında polise baltayla saldıran şahıs, yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve uyuşturucu baskını yapan polis ekiplerine baltayla saldıran bir kişi çıkan arbedede yaralanırken, olayla ilgili 9 kişi de gözaltına alındı.