Aydın'da uyuşturucu çetesine büyük vurgun! 14 şüpheli şahsa adli işlem uygulandı Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonları devam ederken son olarak eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmada uyuşturucu çetesi çökertildi ve 4 üye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Uyuşturucu ile mücadelenin adresi bu sefer Aydın oldu.

Yasaklı maddelere geçit vermeyen yetkililer, operasyonlarını başarı ile sürdürmeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen çete üyelerine yönelik Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen şafak operasyonunda Germencik'te 6 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda 114 gram metamfetamin, 21 gram Kubar esrar, 1 adet tabanca, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1150 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 4 adet cep telefonu, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Tutuklandılar

Operasyon başarı ile sonuçlandı.

Ekipler; T.U., Z.A, E.S isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında 14 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem uygulanacağı bilgisine ulaşıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)