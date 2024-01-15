Uyuşturucu ile mücadelenin adresi bu sefer Aydın oldu.
Yasaklı maddelere geçit vermeyen yetkililer, operasyonlarını başarı ile sürdürmeye devam ediyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen çete üyelerine yönelik Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen şafak operasyonunda Germencik'te 6 adreste eş zamanlı arama yapıldı.
Ele geçirilenler
Yapılan aramalarda 114 gram metamfetamin, 21 gram Kubar esrar, 1 adet tabanca, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1150 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 4 adet cep telefonu, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
Tutuklandılar
Operasyon başarı ile sonuçlandı.
Ekipler; T.U., Z.A, E.S isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon kapsamında 14 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem uygulanacağı bilgisine ulaşıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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