Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda metamfetamin maddesi, esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.