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    Aydın'da uyuşturucu satıcısına satırla işkence yapan hükümlü yakalandı

    Yaklaşık 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu satıcısına kemer ve satırla dövüp işkence yaptığı gerekçesiyle aranan 22 yaşındaki Emrah Yıl, tutuklandı.
    • DHA
    • 01.09.2021 - 17:38
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    Aydın'da uyuşturucu satıcısına satırla işkence yapan hükümlü yakalandı

    Aydın'ın İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ocak ayında 22 yaşındaki Emrah Yıl, bir uyuşturucu satıcısına kemer ve satırla dövüp işkence yaptı.

    Yıl bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

    Görüntüler üzerine, uyuşturucu parası nedeniyle işkence yaptığı iddia edilen Emrah Yıl hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak Yıl'a ulaşılamadı.

    11 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Bu arada, hakkında daha önce uyuşturucu sattığı gerekçesiyle dava açılan Emrah Yıl, 11 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    TUTUKLANDI

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yıl'ı Kuşadası'ndaki bir evde yakalandı. Dün sabah yapılan baskında adliye sevk edilen Yıl tutuklandı.

    Aydın da uyuşturucu satıcısına satırla işkence yapan hükümlü yakalandı #1

    Aydın da uyuşturucu satıcısına satırla işkence yapan hükümlü yakalandı #2

    Aydın da uyuşturucu satıcısına satırla işkence yapan hükümlü yakalandı #3

    Aydın da uyuşturucu satıcısına satırla işkence yapan hükümlü yakalandı #4

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