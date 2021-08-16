Aydın'da uyuşturucu ve sahte para şüphelisi 2 kişi yakalandı

Aydın'da uyuşturucu ve sahte para şüphelisi 2 kişi yakalandı

İlçeye uyuşturucu ve sahte para sokmaya çalıştıkları tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve sahte para ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, Suriye uyruklu iki şüphelinin ilçeye uyuşuturucu madde ve sahte para sokacağı yönünde bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler, ilçenin girişinde uygulama yapmaya başladı.

UYUŞTURUCU VE SAHTE PARA DA BULUNDU

Saat 21.00 sıralarında 33 ACP 566 plakalı otomobili durduran polis, Suriye uyruklu Mahmut Ellaç Hüseyin ve Muhammed El Halid'i araçtan indirdi.

Polis, yaptığı aramada 50,32 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira, sahte olduğu değerlendirilen 5 adet 50 Amerikan doları ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER SORGUYA ALINDI

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





