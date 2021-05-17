Aydın'da uyuşturucuya geçit yok

Aydın'dan yapılan operasyonlar kapsamında, 1 haftada bin 167 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, 183 farklı olay ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı.

İL GENELİNDE OPERASYON

İl genelinde 3 Mayıs-16 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 183 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 197 şüpheli hakkında işlem yapılırken 11 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli firar ederken, 8 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyonlarda 1.167,69 gram metamfetamin, 22,99 gram sentetik kannabinoid, 4 adet sentetik ecza, 37,32 gram kubar esrar, 26 gram eroin ve 4,13 gram kokain, 5 adet ecstasy, 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



