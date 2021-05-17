- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın'da uyuşturucuya geçit yok
Aydın'da uyuşturucuya geçit yok
Aydın'dan yapılan operasyonlar kapsamında, 1 haftada bin 167 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
- İHA
- 17.05.2021 - 16:43
- Güncelleme : 17.05.2021 - 16:51
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, 183 farklı olay ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı.
İL GENELİNDE OPERASYON
İl genelinde 3 Mayıs-16 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 183 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 197 şüpheli hakkında işlem yapılırken 11 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli firar ederken, 8 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyonlarda 1.167,69 gram metamfetamin, 22,99 gram sentetik kannabinoid, 4 adet sentetik ecza, 37,32 gram kubar esrar, 26 gram eroin ve 4,13 gram kokain, 5 adet ecstasy, 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.