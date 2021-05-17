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    Aydın'da uyuşturucuya geçit yok

    Aydın'dan yapılan operasyonlar kapsamında, 1 haftada bin 167 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 16:51
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    Aydın'da uyuşturucuya geçit yok

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, 183 farklı olay ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı.

    İL GENELİNDE OPERASYON

    İl genelinde 3 Mayıs-16 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 183 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 197 şüpheli hakkında işlem yapılırken 11 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli firar ederken, 8 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı.

    Aydın da uyuşturucuya geçit yok #1

    UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyonlarda 1.167,69 gram metamfetamin, 22,99 gram sentetik kannabinoid, 4 adet sentetik ecza, 37,32 gram kubar esrar, 26 gram eroin ve 4,13 gram kokain, 5 adet ecstasy, 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

    Aydın da uyuşturucuya geçit yok #2

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