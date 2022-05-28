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    Aydın'da vatandaştan 'ufo' iddiası

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, sabaha karşı 'Ufo' olduğunu iddia ettiği ve havada gördüğü ışık huzmesini cep telefonu ile kayda aldı.
    • 28.05.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 15:38
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    Aydın'da vatandaştan 'ufo' iddiası

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde Şirinevler Mahallesi’nde 21 yaşındaki Cem Kocaman, sabaha karşı namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı.

    Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, Ufo olduğunu iddia ettiği cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarıldı.

    "Uzun süre şok yaşadım"

    Işık huzmesini saniye kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözeme uyku girmedi" dedi.

    İHA'nın aktardığına göre görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı.

    Vatandaşın 'Ufo' iddiası

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