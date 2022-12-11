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    Aydın'da virajı alamayan araç, uçurumdan düştü

    Köşk'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, uçurumdan aşağıya devrilerek büyükbaş hayvanlarının bulunduğu besihanenin üzerine düştü. Meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.
    • 11.12.2022 - 19:17
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    Aydın'da virajı alamayan araç, uçurumdan düştü

    Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi’nde bir kaza olayı meydana geldi.

    Sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan N.Ç. idaresindeki 09 AE 727 plakalı otomobil, uçurumdan aşağıya uçtu.

    Araç, besihaneye düştü

    Yolun çamurlu olması ile birlikte kayan ve uçurumdan uçan otomobil, bölgedeki büyükbaş hayvanlarının bulunduğu bir besihanenin çatısına düştü.

    Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    7 kişi yaralandı

    Meydana gelen kazada, 7 kişi yaralanırken kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    İHA'nın haberine göre; yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Aydın da virajı alamayan araç, uçurumdan düştü #1

    Aydın da virajı alamayan araç, uçurumdan düştü #2

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    Aydın da virajı alamayan araç, uçurumdan düştü #5


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