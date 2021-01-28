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    Aydın'da yağışlar, derenin istinat duvarını yıktı

    3 gündür süren sağanak yağış nedeniyle, Tabakhane Deresi'ni çevreleyen istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 18:01
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    Aydın'da yağışlar, derenin istinat duvarını yıktı

    Aydın Efeler'de 26 Ocak Salı gününden bu yana aralıklarla sağanak yağış etkisini gösteriyor.

    Yağışlar, Ramazanpaşa Mahallesi içerisinden geçen Tabakhane Deresi'ndeki suların yükselmesine neden oldu.

    Pınarbaşı mevkiinde dereyle sokağı birbirinden ayıran istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın enkazı dereye döküldü.

    BÖLGE, TRAFİĞE KAPATILDI

    Yıkılan istinat duvarı nedeniyle  şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.Aydın da yağışlar, derenin istinat duvarını yıktı #1


    Aydın da yağışlar, derenin istinat duvarını yıktı #2

    Aydın da yağışlar, derenin istinat duvarını yıktı #3

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