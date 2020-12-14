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    Aydın'da yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

    Nazilli ilçesinde, toprak kayması sonucu yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
    • DHA
    • 14.12.2020 - 06:09
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    Aydın'da yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

    Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde bir sokak köpeği yüksek yamaçta toprak kayması sonucu mahsur kaldı.

    Yağmurdan ve soğuktan etkilenen köpek oyuğun içine gizlenmeye çalıştı. Köpeği fark eden Uygar Karadayı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metrelerce yüksekte mahsur kalan köpeği halatla kurtardı.

    Köpek, Nazilli Hayvanseverler Derneği yetkililerine teslim edildi. 2 gündür dağda kaldığı belirlenen köpeğe su ve mama verildi.

    Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Aydın da yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı #1

    Aydın da yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı #2

    Aydın da yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı #3

    Aydın da yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı #4

    Aydın da yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı #5

    Aydın da yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı #6

    Aydın da yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı #7

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