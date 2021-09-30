Aydın'da yankesicilik yapan 5 kişi yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, pazarda alışveriş yapan 2 kişinin parasını çalan aynı aileden 4'ü kadın 5 şüpheli İzmir'e giderken yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Zafer Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde, pazara alışverişe gelen 2 kişinin cüzdanı, yankesiciler tarafından çalındı.

Aldıkları ürünlerin parasını ödeyecekleri sırada cüzdanlarının olmadığını fark eden 2 kişi, emniyete giderek şikayette bulundu.

ŞÜPHELİLER, GÜVENLİK KAMERALARIYLA TESPİT EDİLDİ

Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 2 kişinin cüzdanlarını çalan şüphelilerin birçok suçtan kaydı bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen L.U., H.U., D.U., N.U. ve N.U. olduğu tespit edildi.

4'Ü KADIN 5 ŞÜPHELİ İZMİR'E GİDERKEN YAKALANDI

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 4'ü kadın 5 şüphelinin İzmir'in Ödemiş ilçesine gitmek için yola çıktığını belirledi. Şüpheliler, ilçe çıkışında polis ekipleri tarafından durdurularak, yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.