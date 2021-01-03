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    Aydın'da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen T.B., yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın söndürülürken, evini daha önce de kundaklayan şahıs gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 04:21
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    Aydın'da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı

     

    Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 1645 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrumunda, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen T.B., yaşadığı evi ateşe verdi.

    Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

    Aydın da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı #1

    KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ OLDU

    Öte yandan, yangının meydana geldiği apartmanda ve aynı sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri bodrum katta oturan T.B.'nin uyuşturucu madde kullanarak eve ve mahalleye zarar vermesine tepki gösterdi.

    Aydın da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı #2

    "DAHA ÖNCE DE EVİNİ ATEŞE VERDİ"

    Komşulardan D.K., daha önce de evin T.B. tarafından ateşe verildiğini, bugün de 2'nci kez kundaklanarak yakıldığını ifade ederken, apartman sakinleri olay sonrası T.B.'den şikayetçi oldu. T.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Aydın da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı #3

    Aydın da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı #4

    Aydın da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı #5

    Aydın da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı #6

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