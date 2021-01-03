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Aydın'da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı

Aydın'da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen T.B., yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın söndürülürken, evini daha önce de kundaklayan şahıs gözaltına alındı.