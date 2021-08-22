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    Aydın'da yaşlı adam, otobüs şoförüne bıçakla saldırdı

    Halk otobüsüne binen 70 yaşındaki yolcunun bir vatandaşla arasında çıkan tartışmada taraf tuttuğu gerekçesiyle şoförü bıçaklamaya kalktığı anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 15:47
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    Aydın'da yaşlı adam, otobüs şoförüne bıçakla saldırdı

    Aydın’da 402 numaralı Ortaklar-Aydın seferini yapan otobüse yaşlı kartını göstererek binen 70 yaşındaki ve isminin İsmet olduğu öğrenilen şahıs, İncirliova yakınlarında engelli bir yolcu ile tartıştı.

    Otobüs şoförü Ersen Manisa, engelli yolcu ile tartışan yaşlı şahsın sakin olmasını istedi.

    "TARAF TUTUYOSUN" DEDİ, BIÇAK ÇEKTİ

    Tartıştığı engelli şahıstan öfkesini alamayan yaşlı adam, bu defa otobüs şoförü ile taraf tuttuğu gerekçesi ile tartıştı.

    Şehir merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu bölgede manevra yapmakta olan şoföre önce yumruk atıp ardından bıçak çeken yaşlı adamın öfkesi herkesi şaşırttı.

    ŞOFÖR ŞİKAYETÇİ OLDU

    Vatandaşlar tarafından görüntülenen ilginç olayda yaralanan otobüs şoförü yaşlı yolcudan şikayetçi oldu.

    Aydın'da yaşlı adam, otobüs şoförüne bıçakla saldırdı ViDEO

    Aydın da yaşlı adam, otobüs şoförüne bıçakla saldırdı #1

    Aydın da yaşlı adam, otobüs şoförüne bıçakla saldırdı #2

    Aydın da yaşlı adam, otobüs şoförüne bıçakla saldırdı #3

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