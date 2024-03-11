Aydın'da yaşlı adam saman balyalarının altında kaldı

DHA
Aydın'da acı ölüm..
Saat 19.00 sıralarında Bozdoğan ilçesi Kılavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, besicilik yapan Ahmet Tekin, iddiaya göre ahırdaki hayvanlarını beslemek için samanlıktan balya indirmek istedi.
Bu sırada indirmeye çalıştığı saman yığını Tekin’in üzerine devrildi. Tekin’in saman balyalarının altında kaldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Balyaların altından çıkarılan Tekin’in sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Tekin’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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