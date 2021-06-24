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    Aydın'da yaşlı kadın, fırtınanın yıktığı duvarın altında can verdi

    Kuyucak ilçesinde mahalle çeşmesinden su dolduran Fatma Ayaydın, fırtınanın yıktığı duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 02:18
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    Aydın'da yaşlı kadın, fırtınanın yıktığı duvarın altında can verdi

    Aydın ve ilçelerinde akşam saatlerinde aniden çıkan fırtına bazı ev ve iş yerlerinin çatısını uçururken, bazı ağaçların da devrilmesine neden oldu.

    TUĞLA DUVAR ÜZERİNE YIKILDI

    Fırtına nedeniyle Kuyucak ilçesinin Menderes mevkiinde evinin yakındaki sokak çeşmesinden su doldurmaya giden Fatma Ayaydın’ın(78) üzerine iki metre yüksekliğindeki tuğla duvar yıkıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kaldığı duvarın altından çıkarılan talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Fatma Ayaydın'ın cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aydın da yaşlı kadın, fırtınanın yıktığı duvarın altında can verdi #1

    Aydın da yaşlı kadın, fırtınanın yıktığı duvarın altında can verdi #2

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