Aydın’da, yaşlı kadını bağlayıp evi soyan şahıslar yakalandı

İlaçlama bahanesiyle hırsızlık amaçlı girdikleri evde 65 yaşındaki S.A.’nın ellerini, kollarını ve ağzını koli bandıyla bantlayıp hırsızlık yapan 4 şüpheli, saklandıkları evde yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3’üncü katında, 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, eşi ile birlikte yaşayan 65 yaşındaki S.A. isimli kadın, evde yalnız olduğu sırada evinin zili çaldı.

Megafondan yaşlı kadına seslenen şahıslar, ilaçlama için geldiklerini söyleyerek apartman kapısını açtırdı.

BEYAZ TULUM GİYİP MASKE TAKTILAR

Yaşlı kadının dairesinin bulunduğu kata çıkan ve üzerlerinde koronavirüse karşı koruyucu beyaz tulum ve maske bulunan 4 şahıs, ilaçlama yapacaklarını söyleyerek eve girdi.

İçeride elektrikli bir alet çalıştırarak odayı dezenfekte ettiklerini ifade eden şahıslar, S.A.’ya evin diğer odasına gitmesini söyledi.

ELLERİNİ VE AĞZINI BANTLADILAR

Evin salonuna geçen yaşlı kadına aniden saldırarak ellerini ve ağzını bantlayan şahıslar, evde değerli eşya aramaya başladı.

KOCASINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİLER

Yaşlı kadını tehdit eden şahıslar, kadına olayı kocasına anlatmamasını söyleyerek, “Bu olayı sakın kocana anlatma, yoksa kocanı öldürürüz.” diyerek tehdit etti.

4 şahıs, daha sonra evden hızla çıkarak bölgeden uzaklaştı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, olaydan 2 saat sonra şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Şüphelilerin Kuşadası ilçesinde oldukları bilgisine ulaşan ekipler, saklandıkları eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yaşları 19 ile 30 arasında değişen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkalarının olduğu belirlenen Ç.T., M.T., U.T. ve S.A. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.