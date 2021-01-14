Babası ile yastık savaşı yaptığı sırada gözü parçalanan ve gözünü kaybetme riski bulunan Belinay, İzmir'de yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Aydın'da yaşayan Özgül ve Adnan A. çiftinin9 yaşındaki çocukları Belinay A., geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza yaşadı.

Baba Adnan A. ve kızı Belinay, evlerinin yatak odasında yastık savaşı yaparak şakalaşıyordu.

PARÇALANAN AVİZE GÖZÜNE SAPLANDI

Bu sırada yastığın çarptığı avize parçalandı. Avizeden kopan küçük bir cam parçası Belinay’ın sol gözüne saplandı. Aile, hemen kızlarını apar topar yakınlarındaki özel bir göz hastanesine götürdü.

Aydın'da, yastık savaşı yaparken kırılan avize gözünü parçaladı VİDEO

İZMİR'DE TEDAVİ EDİLDİ

Gözü parçalanan Belinay, buradan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, ardından da İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çaresiz kalan aile, daha sonra da İzmir'deki özel bir göz hastanesine başvurdu.

"GÖZÜ YERİNDE TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Anne Özgül A., sıkıntılı günler geçirdiklerini söyleyerek "Sabaha kadar kızımın başında korkuyla bekledik. Darbe alan gözün diğer gözü gibi görmeyeceğini ve buna hazırlıklı olmamızı söylediler. Doktorlar ‘Şu an görmeden öteki gözü yerinde tutmaya çalışıyoruz’ dediler. Sonraki ameliyat ise çok başarılı geçti. Kızım şu an görüyor, hiçbir sıkıntısı kalmadı.” dedi.

"KORNEA DOKUSUNU 10 DİKİŞLE YERİNE DİKTİK"

Belinay'ın geçirdiği operasyonu anlatan doktoru da “Hastamızı acil ameliyata aldık. Kopan kornea parçasının canlı olduğunu gördük. Bu parçayı tekrar yerine dikmenin en sağlıklı şey olacağını düşündüm. Kornea dokusunu 10 dikişle yerine diktik. Zorlu ve riskli bir ameliyatı başarıyla tamamladık; ayrıca kapağın içinde cam parçaları vardı, onları temizledik parçalanmış kapak dokusunu estetik olarak yerine diktik. Şu an kızımız sağlıklı olarak görüyor.” diye konuştu.