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- Aydın'da yazlık evde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Aydın'da yazlık evde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- İHA
- 19.02.2021 - 15:29
- Güncelleme : 19.02.2021 - 15:30
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi Sakarya Sokak’ta yaşayan Turgut Çetin, kapısının önünde beslediği kediyi birkaç gün göremedi. Endişelenen Çetin, yan evden kedi sesi duyması üzerine kedinin, sahibi yurt dışında yaşayan yazlık eve girdiğini anladı. Çetin, Kuşadası Belediyesi’nin iletişim merkezi olan Güvercin Masa’yı arayarak yardım istedi.
EVİN SAHİBİ ARANDI
Kuşadası Belediyesi, İhbar üzerine harekete geçti. Vakit kaybetmeksizin Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Kedinin mahsur kaldığı eve giden Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Haybulans aracı ile Emniyet yetkilileri, evin yurt dışında yaşayan sahibine telefonla ulaşarak durumu aktardı.
Aydın'da yazlık evde mahsur kalan kedi kurtarıldı VİDEO
PENCERE AÇILDI
Ev sahibi, kedinin kurtarılması için eve girilmesine izin verdi. Uzun uğraşlar sonucunda pencere açılarak kedinin dışarıya çıkması sağlandı.
AÇLIKTAN BİTKİN DÜŞTÜ
Açlıktan ve susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen kedi, Haybulans aracında sağlık kontrolünden geçirilerek mama ve su verildi. Kedinin kurtarılmasıyla rahat bir nefes alan Turgut Çetin, Kuşadası Belediyesi’ne ve Emniyet yetkililerine teşekkür etti.