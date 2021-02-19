Haberler

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da yazlık evde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Aydın'da yazlık evde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kimsenin bulunmadığı yazlık bir evde mahsur kalan kedi, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Emniyeti’nin çabaları ile kurtarıldı.