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- Aydın'da yemek pişirmek isterken ormanı yaktı
Aydın'da yemek pişirmek isterken ormanı yaktı
Ormanlık alanda yemek pişirirken, 80 dönümlük arazinin yanmasına neden olan 47 yaşındaki H.M., gözaltına alınarak tutuklandı.
- İHA
- 29.03.2022 - 09:38
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Umurlu Musluca Mahallesi Teke Deresi mevkiinde orman yangını yaşandı.
Yangının ardından kolluk kuvvetleri, konu ile ilgili çalışma başlattı.
Meydana gelen yangında 80 dönümlük arazi yok olurken, jandarma konuya ilişkin 1 kişiyi gözaltına aldı.
80 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ YAKTI
Yapılan çalışmalar sonucunda yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 47 yaşındaki H.M. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yemek pişirmek için ateş yaktığını söyleyen H.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.