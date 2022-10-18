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    Aydın'da Yunan unsurlarınca geri itilen 47 göçmen kurtarıldı

    Kuşadası ilçesinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 47 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • 18.10.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 10:55
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    Aydın'da Yunan unsurlarınca geri itilen 47 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan'ın göçmenlere karşı kötü muamelesi devam ediyor.

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla Kuşadası'nın Zeytinlik mevkisi açıklarında kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.

    Ekipler, ortak çalışma ile Yunan unsurlarınca geri itilen 23'ü Filistin, 20'si Kongo, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Yemen, 1'i Angola, 1 Çat uyruklu, toplam 47 kaçak göçmen kurtardı.

    Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek

    DHA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, karaya çıkartıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

    Aydın da Yunan unsurlarınca geri itilen 47 göçmen kurtarıldı #1

    Aydın da Yunan unsurlarınca geri itilen 47 göçmen kurtarıldı #2


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