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Aydın’da Yunanistan tarafından itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da Yunanistan tarafından itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından iki can salı içerisinde Türk sularına bırakılan 23 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.