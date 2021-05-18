- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın’da Yunanistan tarafından itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’da Yunanistan tarafından itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurları tarafından iki can salı içerisinde Türk sularına bırakılan 23 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 18.05.2021 - 15:08
- Güncelleme : 18.05.2021 - 15:18
Aydın’da Yunanistan unsurları tarafından iki can salı içerinde denize bırakılan düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ölüme terk edilen 23 düzensiz göçmen, Didim açıklarında fark edildi.
Bilgiyi alan Didim Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, operasyon için harekete geçti.
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ
Başarılı bir operasyon sonucu kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi.
Yunanistan tarafından Türk sularına bırakılan 23 şahıs, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.