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- Aydın'da Yunanistan'ın ittiği 27 göçmen kurtarıldı
Aydın'da Yunanistan'ın ittiği 27 göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 göçmen kurtarıldı.
- 25.10.2022 - 11:21
- Güncelleme : 25.10.2022 - 16:36
Düzensiz göçmenlerle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, önceki gün gece saatlerinde, lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu ihbarı aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 göçmeni kurtardı.
Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilecek
DHA'nın haberine göre, göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.