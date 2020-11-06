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    Aydın’da yurtta karantinadan kaçan hasta aranıyor

    Koronavirüs nedeniyle karantinada olması gerekirken sokakta yakalanan ve yurda yerleştirilen kişinin bu sefer de yurttan kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
    • İHA
    • 06.11.2020 - 09:56
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 10:11
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    Aydın’da yurtta karantinadan kaçan hasta aranıyor

    Aydın'ın Efeler ilçe merkezi Osmanyozgatlı Mahallesi 1274 sokaktaki bir evde yaşayan Faruk O., koronavirüs nedeniyle ailesi ile birlikte evinde karantinaya alındı.

    Ekiplerin denetiminde evde olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen Faruk O., yönetmelik gereği karantina kurallarına aykırı davrandığı için izolasyon sürecini yurtta tamamlaması için devlet yurduna yerleştirildi.

    YURTTAN KAÇTI

    Akşam saatlerinde yurttan da firara ettiği belirlenen virüslü şahsın, başkalarına virüs bulaştırmadan yakalanıp yeniden karantinaya alınması için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Aydın’da yurtta karantinadan kaçan hasta aranıyor #1

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