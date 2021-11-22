Aydın’da, yüzülmüş köpek derisi ve ölü kedi bulundu

Didim ilçesinde, ağaçlık alanda bir köpeğe ait yüzülmüş bir deri ile kedi ölüsü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın’ın Didim ilçesinde geçen cumartesi yürüyüşe çıkan Nazlı Ekinci, bir hayvana ait deri buldu.

Ekinci durumu, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği'ne (DİHAD) bildirdi. Derinin bir köpeğe ait olduğu belirlenirken, gövdesi ise bulunamadı.

Bölgede incelemeler yapan DİHAD üyeleri, köpeğin derisinin bulunduğu yere yakın alanda bir de kedi ölüsü buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DİHAD Başkanı Bilal Süren, konuyu Didim Asayiş Büro ekiplerine aktardı. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

“KATLEDİLEN KÖPEĞİN BEDENİ YOKTU”

DİHAD Başkanı Bilal Süren, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir hayvana ait yüzülmüş deri bulunduğu ile ilgili telefon aldık. Olay yerinde yaptığımız inceleme sonucu yüzülen derinin bir köpeğe ait olduğunu belirledik. Köpeğin derisi vardı ancak derisi yüzülerek katledilen köpeğin bedeni yoktu.





“BU İSTENEMEYEN OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Bölgede yaptığımız çalışmalar sonucu derinin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda ölüm nedeni henüz belirlenemeyen bir kedi ölüsü olduğunu gördük. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdik. Barınak hekimlerine de bilgi verdik. Didim Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamını genişletilerek, inceleme başlattı. Bizler bu istenmeyen olayın takipçisi olacağız. Yaşam savunucuları olarak bu caninin bulunması ve gerekli cezaya çarptırılması için takipte olacağız. Bu tür canlılara yapılan istenmeyen çirkin olaylar yaşanmamalıdır. Bu tür olayları yapanlar da mutlak surette bulunup cezalandırılmalıdırlar.”