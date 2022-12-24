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    Aydın’da, zabıta müdürünün otomobiline boya sökücü döküldü

    Önceden evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Zabıta müdürü Hacıfettahoğlu'nun park halindeki otomobiline, boya sökücü dökülerek zarar verildi. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 24.12.2022 - 17:27
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    Aydın’da, zabıta müdürünün otomobiline boya sökücü döküldü

    Aydın’da 21 Aralık günü saat 00.30 sıralarında, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun otomobiline boyalı saldırı düzenlendi.

    Hacıfettahoğlu'nun Yeni Mahalle Pınar Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki otomobiline boya sökücü döküldü.

    Kamera görüntüleri incelemeye alındı

    Sabah aracının başına gittiğinde durumu fark eden Hacıfettahoğlu, apartmanın güvenlik kamerasını incelediğinde kimliği belirsiz kişinin elinde bidonla gelip otomobilin üzerine boya sökücü döktüğünü belirledi.

    DHA’nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

    Aydın’da, zabıta müdürünün otomobiline boya sökücü döküldü #1

    Otomobildeki zarar 100 bin TL

    Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Otomobilde 100 bin liralık zarar olduğu öğrenildi.

    Silahlı saldırıya da uğramıştı Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, 1 Ağustos'ta da işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve bacaklarından yaralanmıştı.

    Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Aydın’da, zabıta müdürünün otomobiline boya sökücü döküldü VİDEO

    Aydın’da, zabıta müdürünün otomobiline boya sökücü döküldü #2

    Aydın’da, zabıta müdürünün otomobiline boya sökücü döküldü #3


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