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    Aydın'da zeytin toplamaya giden gençten 15 aydır haber yok

    2020 yılında yeğeni ve arkadaşıyla zeytin toplamaya gittiği bahçeden dönmeyen Hakkı Gençoğlu'ndan hala haber alınamıyor.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 11:27
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    Aydın'da zeytin toplamaya giden gençten 15 aydır haber yok

    Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Gençoğlu, 22 Aralık 2020'de, Germencik'teki ablasını ziyarete gitti.

    Gençoğlu, ablası ile görüştükten sonra da yeğeni Onur Ballı ve arkadaşı Ali Tereli ile Alangüllü Mahallesi yakınlarındaki bahçeye zeytin toplamaya gitti.

    Akşam saatlerinde bahçenin diğer tarafındaki ağaçlarda zeytin olup olmadığına bakıp, geleceğini söyleyen Gençoğlu, geri dönmedi.

    JANDARMAYA KAYI İHBARI

    Gençoğlu, uzun süre dönmeyince yeğeni ve arkadaşı da ailesine haber verdi. Kaybolduğu bölgede gece saatlerine kadar Gençoğlu'nu arayan aile, sonuca varamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

    SERBEST BIRAKILDI

    Jandarma ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama yapıldı ancak Gençoğlu'ndan ize rastlanılmadı. Jandarma ekipleri, Gençoğlu'nun kaybolmadan önce zeytin topladığı yeğeni ve arkadaşını gözaltına alırken, ifadelerinin ardından serbest bıraktı.

    "SANKİ YER YARILDI, İÇİNE GİRDİ"

    15 aydır bulunamayan kardeşini her yerde aradığını dile getiren ağabey Metin Gençoğlu, "Aldığımız her bilgiyi değerlendiriyoruz. Aydın'ın ilçeleri ve çok sayıda ile giderek kardeşimi aradım ama bulamadım. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Ne ölüsünü bulabildik ne de dirisini. Hayatta olup olmadığını bile bilmiyoruz. Çok üzgünüz. Aylardır perişan olduk. Kardeşimin bulunmasını istiyoruz. Sürekli jandarma ile irtibat halindeyiz ama bir gelişme yok. Kardeşimi buluna kadar aramaya devam edeceğim." diye konuştu.

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