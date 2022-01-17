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    Aydın'da zincirleme kaza

    Yaşanan kazada sürücüler ve yolcuların yanı sıra yol kenarında çalışma yapan karayolları ekiplerinden 2 işçi, 1 hamile kadın olmak üzere yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 16:41
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    Aydın'da zincirleme kaza

    Aydın-Denizli karayolu Umurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı yakınlarında zincirleme kaza yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki M.S. idaresindeki otomobil, N.B. idaresindeki tır, M.Y. idaresindeki  otomobil ve İ.Y. idaresindeki tır, Umurlu OSB ışıkları yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

    Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçlar, o esnada yol kenarında çalışma yapan Karayolları ekiplerine de çarptı.

    ZİNCİRLEME KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI

    Meydana gelen zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazada M.S., O.D., E.D., N.B., R.D., Ü.C., M.Y., N.Y., A.Y. ve İ.Y. olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralıların içindeki bir kadının ise hamile olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları güvenli bir şekilde dışarıya çıkarttı.

    Aydın'da zincirleme kaza ViDEO

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI

    Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yolda geniş güvenlik önlemleri alınırken, karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

    Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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