Aydın'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Servis midibüsü, minibüs ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinden Denizli yönüne giden Zekeriya Öksüz yönetimindeki 09 P 1558 plakalı işçi servis midibüsü, yolcu almak için sabah saat 08.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Kuyucak ilçesi yakınlarındaki yolun sağında durdu.

Bu sırada aynı istikamete giden Ersan Çetin idaresindeki 09 T 2105 plakalı minibüs, midibüse çarpıp, savruldu.

Arkadan gelen Hasan Armut yönetimindeki 06 LK 573 plakalı yolcu otobüsü de savrulan minibüse çarparak, kazaya karıştı.

11 KİŞİ YARALANDI

Araçlarda büyük oranda maddi hasar meydana gelirken, toplam 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü Kuyucak Devlet Hastanesi'ne, 7'si ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların, durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

YOL, 1 SAAT KAPATILDI

Kaza nedeniyle Aydın- Denizli kara yolu 1 saat süreyle trafiğe kapatıldı.

Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.