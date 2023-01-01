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    Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı

    Nazilli ilçesinde 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan restorandaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.
    • 01.01.2023 - 18:33
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    Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

    Soruşturma kapsamında dün, restoran sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp bayii A.B. tutuklanmıştı.

    İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    3 kişinin tedavileri tamamlandı

    Patlamada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen O.S, M.B. ve H.P'nin Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

    Üç şüpheli Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

    Aydın daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı #1

    Bir kişi daha tutuklandı

    İş yeri çalışanları oldukları belirtilen O.S. ile M.B. savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

    Olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Aydın daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı #2

    Toplam tutuklu sayısı 4 oldu

    Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi.

    AA'nın haberine göre, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

    Aydın daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı #3

    Aydın daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı #4

    Aydın daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı #5

    Aydın daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı #6

    Aydın daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı #7

    Aydın daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı #8


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