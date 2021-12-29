Borçlu bir şahsın evine gelen icra görevlileri, evdeki eşyalarla birlikte bahçesinde beslediği oğluna ait deveyi haczederek yediemindeki ahıra gönderdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir borçtan dolayı Umurlu Mahallesi'ne gelen icra görevlileri ve alacaklı kurumun avukatları, Müfit Kurar'ın ikametinde bulunan deveyi haczetti.

BABASININ BORCU DEVEYİ HACZETTİ

Açıklama yapan Müfit Kurar, devenin oğluna ait olduğunu fakat görevliler geldiği sırada hayvanın evin bahçesinde bulunduğu için haczedildiğini savundu.

Aydın'daki deve borç nedeniyle haczedildi

KENDİNE AİT DEVEYE BABASININ EVİNDE BAKIYOR

Kurar, yediemindeki devenin bakımıyla kendilerinin ilgilendiğini ifade etti. Oğlu Anıl Kurar da başka bir adreste oturduğunu, babasının evi müsait olduğu için deveye burada baktıklarını dile getirdi.

"MAL BENİM AMA KANITLAYAMIYORUZ"

Kurar, "Devemi yediemine götürdüler. Mal benim ama kanıtlayamıyoruz. Kulak küpesi ve plakası bulunmuyor. Yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyoruz." dedi.

200 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARILACAK

Öte yandan devenin, 2 Şubat'ta 200 bin lira muhammen bedelle açık artırma usulü satışa çıkarılacağı belirtildi.

Deve, sağlık ve beslenme koşulları açısından yediemine bağlı ahıra alındı.