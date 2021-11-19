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    Aydın'daki ekipler çalıntı aracı 12 kilometre kovalayarak yakaladı

    Kuşadası'nda polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği araç süratle kaçmaya başladı. 12 kilometre sonunda şüpheliler yakalanırken aracın çalıntı olduğu tescillendi.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 15:31
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    Aydın'daki ekipler çalıntı aracı 12 kilometre kovalayarak yakaladı

    Aydın'da devriye yapan polis ekipleri şüphe üzerine 07 V 8431 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    Polisin dur ihtarını görmezden gelen sürücü, süratle kaçmaya başladı.

    KISKIVRAK YAKALANDILAR

    Yaklaşık 12 kilometre süren kovalamaca sonucunda polis ekipleri süpheliyi Süleyman Demirel Bulvarı'nda kıskıvrak yakaladı.

    Şüpheli sürücü A.G. ve yanında bulunan arkadaşı C.S. kelepçe ile  etkisiz hale getirdi.

    Aydın daki ekipler çalıntı aracı 12 kilometre kovalayarak yakaladı #1

    ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

    Çalıntı olduğu düşünülen araçta yapılan aramada bir miktar kristal ( metamfetamin) ve uyuşturucu madde edle geçirildi.

    Yapılan sorgulamada ise aracın bir gün evvel Kuşadası'ndan çalındığı tescillendi.

    Şüpheliler ise sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    Aydın daki ekipler çalıntı aracı 12 kilometre kovalayarak yakaladı #2

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