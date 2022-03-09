Aydın'daki 'eksik çay' saldırganları kardeş çıktı

Eksik çay koyulduğu iddiasıyla çıkan kavgada çay ocağını işleten baba ve oğlunu bıçaklayan 2 şüphelinin, kardeş olduğu belirlendi.

Dün saat 10.00 sıralarında Aydın'daki Zeybek Mahallesi, İkinci Sanayi Sitesi'nde otomobil tamir ettirmek için sanayi sitesine gelen 2 kişi, Şükrü Eviz (55) ile oğlu Sezai Eviz'in (24) işlettiği çay ocağında sipariş verdi.

Çayın bardağa eksik doldurulduğunu söyleyen şüpheli ile Sezai Eviz arasında tartışma çıktı.

Çıkan kavgada şüphelilerden biri, cebinden çıkardığı bıçakla Sezai Eviz'i kasığından bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen baba Şükrü Eviz de sağ baldırından bıçaklanarak yaralandı.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kavganın ardından 2 kişi, araçlarına binip olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan baba Şükrü Eviz ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Sezai Eviz ise Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sezai Eviz'in hayati tehlikesi olduğu, baba Şükrü Eviz'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Olaydan sonra polis, 09 P 0001 plakalı otomobili takibe aldı. Araştırma başlatan ekipler, 2 şüphelinin kaçtığı 09 P 0001 plakalı otomobili Kocagür Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Otomobilin bulunduğu bölgede yapılan aramalarda, bir evde saklandıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Polis, T.H. (26) ve E.H.'nin (37) isimli şüphelilerin kardeş olduğunu belirlerken, E.H.'nin kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 10, kardeşi T.H.'nin ise kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 5 suç kaydı olduğu tespit edildi.





